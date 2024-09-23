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Зеленський прибув до Сполучених Штатів

Про це він повідомив у Telegram.

Разом з українським лідером до Сполучених Штатів прибула перша леді Олена Зеленська.

Олена Зеленська

Фото: Володимир Зеленський

«Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей», — написав Володимир Зеленський.

Український лідер впевнений, що повномасштабну війну Росії проти України можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи.

За його словами, український План перемоги буде на столі в усіх союзників України.

Перші зустрічі в США

Зеленський почав візит з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.

«Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили», — йдеться в повідомленні Офісу президента.

Президент на заводі розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні військової допомоги.

23 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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