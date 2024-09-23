Зеленський прибув до Сполучених Штатів

Про це він повідомив у Telegram.
Разом з українським лідером до Сполучених Штатів прибула перша леді Олена Зеленська.
Фото: Володимир Зеленський
«Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей», — написав Володимир Зеленський.
Український лідер впевнений, що повномасштабну війну Росії проти України можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи.
За його словами, український План перемоги буде на столі в усіх союзників України.
Перші зустрічі в США
Зеленський почав візит з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.
«Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили», — йдеться в повідомленні Офісу президента.
Президент на заводі розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні військової допомоги.
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