Віцепрезидентка Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 5% у передвиборчому опитуванні Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс » Зеленський прибув до Сполучених Штатів Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців Про це він повідомив у Telegram. Разом з українським лідером до Сполучених Штатів прибула перша леді Олена Зеленська. Фото: Володимир Зеленський «Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей», — написав Володимир Зеленський. Український лідер впевнений, що повномасштабну війну Росії проти України можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. За його словами, український План перемоги буде на столі в усіх союзників України. Перші зустрічі в США Зеленський почав візит з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. «Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили», — йдеться в повідомленні Офісу президента. Президент на заводі розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні військової допомоги.