Зеленський: У нас мало часу, наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні

Президент Володимир Зеленський на отриманні The Golden Plate Award Американської академії досягнень заявив, що потрібно не втрачати час, оскільки наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України — ОП, «Укрінформ»

«У нас немає багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначити — не Росія і не її криваві союзники. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні».

Президент нагадав про План перемоги, який привіз у США. «І я презентую цей План Америці: президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу і усім нашим глобальним партнерам. Я вірю, це стане нашим спільним досягненням заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи», — сказав Зеленський.

Зеленський також наголосив, що «сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям».