Дуда розкритикував заяви свого уряду про те, що Україна не вступить до ЄС без вирішення «волинського питання»

Про це він заявив в інтерв’ю Polsat News, пише Rzeczpospolita.

Дуда наголосив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в Євросоюз, і додав, що якщо хтось говорить, що збирається заблокувати вступ України до ЄС, то він «іде в ногу з політикою Володимира Путіна».

«Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем’єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, в тому числі й для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися», — сказав президент Польщі.

Він також зазначив, що намагається діяти таким чином, щоб «не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо».

«Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської трагедії», — сказав Дуда.

Водночас він наголосив, що в інтересах України також «знайти порозуміння з Польщею щодо всіх складних питань, в тому числі історичних».