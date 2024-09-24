 
«  
  »

Дуда розкритикував заяви свого уряду про те, що Україна не вступить до ЄС без вирішення «волинського питання»

Про це він заявив в інтерв’ю Polsat News, пише Rzeczpospolita.

Дуда наголосив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в Євросоюз, і додав, що якщо хтось говорить, що збирається заблокувати вступ України до ЄС, то він «іде в ногу з політикою Володимира Путіна».

«Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем’єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, в тому числі й для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися», — сказав президент Польщі.

Він також зазначив, що намагається діяти таким чином, щоб «не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо».

«Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської трагедії», — сказав Дуда.

Водночас він наголосив, що в інтересах України також «знайти порозуміння з Польщею щодо всіх складних питань, в тому числі історичних».

24 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  