Відбитки пальців та фото: ЄС змінює процедуру перетину кордону, у тому числі й для українців ГУР звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу » Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українського народу Швейцарський уряд визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Про це у вівторок, 24 вересня, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook. «Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду», – зазначив Стефанчук. Голова Верховної Ради назвав рішення «історичним та вкрай важливим кроком на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв». «Вдячний швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу», – написав Стефанчук.