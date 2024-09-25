Глава МЗС Британії Леммі в Радбезі ООН назвав Путіна рабовласником, а РФ — мафіозною державою

Про це пише Politico.

Звертаючись до представника Росії, британський міністр сказав: «Ми знаємо, хто ви».

Він розкритикував дії Путіна в Україні, нагадавши про рабовласницьке минуле, і звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права.

«Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції», — заявив Леммі.

Він зазначив, що говорить не лише як британець, лондонець і міністр закордонних справ, а і як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені.

«Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є», — наголосив він.