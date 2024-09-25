ISW: Наступи росіян під Вугледаром і Покровськом мають на меті розтягнути українські сили

Фахівці Інституту вивчення війни вказують на те, що російські наступальні зусилля під Вугледаром і Покровськом взаємопідсилюються одне одним і, ймовірно, мають на меті розтягнути українські сили на ширшому фронті в Донецькій області.

«Російські війська досягли околиць Вугледара на тлі того, що виглядає як посилення наступу поблизу населеного пункту, але захоплення Вугледара навряд чи надасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області».

Аналітики зазначають, що геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися в східний Вугледар до вулиці 12 Десантників, підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська прорвалися на схід Вугледара в період з 23 по 24 вересня.

Російські війська також намагаються просунутися на північно-східному фланзі Вугледара через Водяне та південно-західному фланзі через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відступити.

«23 та 24 вересня західні ЗМІ та українські військові експерти і журналісти неодноразово попереджали, що постійні російські атаки та просування на флангах Вугледара загрожують оточенням українського гарнізону в межах населеного пункту, що може змусити українські війська залишити цей район, який вже більше двох років є важливим українським опорним пунктом».