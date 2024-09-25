“Непереконливі аргументи Києва”: США не готові зняти заборону на удари вглиб Росії

Представники Білого дому та Міністерства оборони США заявили, що Україна не надала достатньо аргументів, щоб переконати американську владу дозволити завдавати удари західною зброєю вглиб РФ.

Про це повідомляє The Washington Post.

“Існують сумніви, що ураження цілей у Росії в межах досяжності ракет матимуть суттєве значення на шляху України до перемоги. Використання ракет проти цілей у Криму, як це робила Україна досі, є ефективнішою стратегією, яка вже змусила Кремль відвести війська з півострова”, – сказано в статті.

За словами одного зі співрозмовників видання, поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.

“Запаси ракет обмежені, а РФ уже вивела 90% літаків, які запускають планерувальні бомби, за межі зони дії ракет ATACMS. Отже, зміна політики США щодо далекобійного озброєння не вплине на бойові дії”, – розповіли у виданні.

Водночас європейські військові й дипломати заперечують такий підхід, стверджуючи, що удари по Росії з більшої дальності можуть вплинути на конфлікт, і критикують відмову США зняти обмеження на використання західної зброї.