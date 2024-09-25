Німецький депутат від проросійської партії має ферму в Білорусі, на якій працюють політв’язні

Про це йдеться в матеріалі білоруського видання Reform.News.

Журналісти кажуть, що Йорг Дорнау уклав угоду з Центром ізоляції правопорушників (ЦІП) у білоруському місті Ліда та регулярно залучав політв’язнів для робіт на своїй цибулевій плантації. Їм платили близько 5 євро на день.

Виданню вдалося поспілкуватися з одним із політв’язнів Андрієм (ім’я змінено), якого залучили до робіт на фермі німецького депутата.

Його затримали в лютому 2024 року й відправили на 15 діб у ЦІП за вподобайку під постом у соціальних мережах. За словами Андрія, працювати на плантації доводилося з 7-ї до 18-ї години без їжі та води.

Чоловік також розповів, що між компанією депутата Дорнау та ЦІП було підписано договір підряду і наголосив, що робота не була примусовою. Зароблені гроші мали піти в рахунок утримання в ЦІПі.

«Згода на роботу підписувалася щоденно. Якщо старшина вважав, що затриманий добре працює, йому давали зарплату. Лідському відділу поліції платили 30 рублів, затриманим — близько 20. Цибулю сортували для торгової мережі «Євроопт»», — сказав Андрій.

Як пише видання, Йорг Дорнау у 2016 році приєднався до ультраправої проросійської партії «Альтернатива для Німеччини». У жовтні 2020 року він зареєстрував у Білорусі підприємство «Цибулька-Бел».

Згідно з законом про Саксонський парламент, депутатам не забороняється вести підприємницьку діяльність. Проте Дорнау приховав свій бізнес у Білорусі, тим самим порушивши зобов’язання щодо звітності. За це його оштрафували на 20 862 євро.