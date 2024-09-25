Сполучені Штати скасували запрошення прем’єра Грузії Кобахідзе на зустріч з Байденом

Сполучені Штати Америки скасували запрошення прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе на зустріч президента США Джо Байдена зі світовими лідерами

Про це пише грузинська служба «Голосу Америки».

Йдеться про зустріч Джо Байдена зі світовими лідерами і високопоставленими чиновниками ООН у Нью-Йорку 25 вересня.

Як стало відомо виданню, Іраклій Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спершу був у списку запрошених, проте згодом адміністрація Байдена скасувала запрошення.

Інформацію про скасування підтвердили «Голосу Америки» високопоставлений посадовець адміністрації та ще одне джерело з Конгресу. Окрім цього, американська сторона також відмовилася від усіх зустрічей з грузинською делегацією.

«Нещодавні дії та заяви уряду Грузії свідчать про шокуючу неповагу до демократії та волі грузинського народу», — сказав у коментарі для «Голосу Америки» ще один високопоставлений посадовець американської адміністрації.

Журналісти зазначили, що причиною таких кроків стала антидемократична поведінка грузинського уряду, включно з ухваленням закону про так званих «іноземних агентів», дії Антикорупційного бюро проти неурядових організацій, а також заяви провладної сили про заборону опозиційних партій.