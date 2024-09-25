У мерії Умані розповіли, скільки паломників уже прибуло на святкування Рош га-Шана

Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«На сьогодні орієнтовна кількість прибулих паломників становить півтори-дві тисячі. Однак зазвичай це переважно ті паломники, які не залишаються на святкування Рош га-Шана, і вони можуть виїхати з міста до вихідних. Щороку фонди, які опікуються цим питанням, заявляють про 50 тисяч паломників, але минулого року ми спостерігали прибуття 35 тисяч. Цього року кількість паломників може бути такою ж, якщо не зміниться ситуація з вильотом з Ізраїлю», — зауважив Ганіч.

Перший заступник міського голови Умані також додав, що особливий режим у місті почне діяти з 27 вересня.

«Буде закрито район паломництва хасидів, що становить орієнтовно 4-5 гектарів. Ця територія контролюється Національною поліцією, також буде обмежено в’їзд у місто з п’яти напрямків. Паломники заїжджатимуть лише через один в’їзд, де проводиться перевірка багажу та самих паломників, після чого вони потрапляють на територію паломництва», — пояснив Ганіч.