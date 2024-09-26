Байден: мы поможем Украине перейти к экономическому возрождению

Президент Джо Байден в четверг объявил о принятии на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН Совместной декларации, посвященной поддержке реконструкции Украины.

В соответствии с документом, более 30 стран и Евросоюз взяли на себя обязательства по оказанию помощи Украине.

«Я преисполнен решимости обеспечить Украине все необходимое для победы в борьбе за выживание», – заявил президент Байден.

«ВВП Украины стабилен и даже растет. Оборонная промышленность Украины, выкованная в огне, в шесть раз больше, чем год назад. Украина экспортирует почти столько же зерна, сколько до войны, и снова кормит… весь мир, – подчеркнул Байден. – Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению».

Президент объявил, что суверенные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ей ущерб.

«Сегодня мы продемонстрируем украинцам, что они не одиноки. Они не одиноки в этой борьбе и не одиноки в восстановлении, которое наступит по ее завершении», – констатировал глава Белого дома.