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Ми маємо поставити Україну в міцні умови перед переговорами про мир, — Урсула фон дер Ляєн

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

«Мир — це врегулювання, яке робить війну неможливою та непотрібною. Ми повинні поставити Україну в міцні умови перед переговорами про такий мир. І тому інтеграція України в Європейський Союз є для нас центром наших мирних зусиль», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Крім цього, лідерка нагадала про оголошення G7 в Апулії про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, а також про кредит ЄС на суму до €35 млрд.

«Найголовніше: Україна активно тягнеться до світу зі своєю формулою миру. І це те, на що заслуговує хоробрий народ України — справедливий і міцний мир», — наголосила президентка.

26 сентября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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