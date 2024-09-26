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Шольц заявив, що його країна надає найбільше підтримки Україні

Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

«Як усі в Україні знають, ми надаємо їй найбільшу підтримку у Європі. І ми залишатимемося такими. Ми також дуже надійні в підтримці, яку надаємо», — заявив він.

За його словами, наразі Німеччина наполегливо працює над тим, щоб підтримка, яку надає Європа Україні, мала довгострокову перспективу.

«Як економічно сильні держави, ми, країни G7, разом з іншими розробили план надання Україні 50 млрд доларів. Тепер ми забезпечимо, щоб Європа зробила свій внесок у те, аби європейська частка могла бути швидко надана, щоб наші друзі в Канаді, США, Великій Британії та Японії також могли зробити свій внесок», — зазначив канцлер.

26 сентября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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