Процедура виплат сімʼям загиблих та пораненим військовим спростилася

24 вересня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, яка змінює процедуру виплат сім’ям загиблих військових і пораненим бійцям.

Раніше для цього потрібно було подавати дві заяви – до Міністерства ветеранів та місцевого управління соцзахисту. Тепер звернення про грошову допомогу дозволили писати напряму Мінвету. Саме там будуть вирішувати, чи призначити виплату, і одразу перераховуватимуть кошти на рахунок сім’ї загиблого чи поранених.

«УП. Життя» розповідає чи змінився розмір виплат, як подати заяву і які документи потрібно до неї додати.

Хто може отримати допомогу від держави?

Виплату призначають військовим, які отримали інвалідність під час участі в бойових діях через поранення, контузію, каліцтво або хворобу.

Також кошти можуть отримати члени сім’ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців

батьки;

дружина або чоловік (зокрема цивільні);

діти (також усиновлені);

онуки;

утриманці загиблого.

Така допомога для обох категорій – одноразова. Якщо ж на неї претендує сім’я військового, то кошти мають порівну розділити між усіма родичами, які звернулися із заявою. Або ж виплатити частками, про які члени родини домовляться самостійно.

Від імені дитини віком до 18 років або недієздатного родича заяву подає інший з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник.

Військовий може сам визначити, кому виплатять грошову допомогу в разі його смерті. Тоді під час оформлення виплат мають врахувати розпорядження, яке залишив боєць. Утім неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні батьки та дружина мають право на виплату у будь-якому разі – навіть тоді, коли їх не вказали у розпорядженні.

Яка сума виплат передбачена пораненим військовим

За новою постановою Кабміну, військовим з інвалідністю через поранення мають виплатити:

400 прожиткових мінімумів (1,2 млн гривень), якщо мають I групу інвалідності;

300 прожиткових мінімумів (908 тис. грн), якщо мають IІ групу інвалідності;

250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн), якщо мають IІІ групу інвалідності.

Поранені з інвалідністю можуть розраховувати на допомогу із того дня, коли отримали довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) з висновком про їхній стан здоров’я.

Яку допомогу можуть отримати родини загиблих військових?

Сім’ї військових, які загинули під час участі в бойових діях, мають право отримати від держави 15 мільйонів гривень. Це передбачає постанова №168, саме вона діє у воєнний час, говорить адвокат Андрій Новак.

При цьому у постанові №1090, яка з’явилася 24 вересня, йдеться про виплати у мирний час. За рішенням Уряду, коли військовий загинув, виконуючи свої обов’язки не під час дії воєнного стану, його сім’я може розраховувати на виплату у 750 прожиткових мінімумів. Станом на сьогодні це 2 мільйони 271 тисяча гривень.

«Наразі діє постанова 168 від 27 вересня 2022 року, яка регулює питання виплати у 15 мільйонів. А от постанова 1090 регулює порядок та загальні виплати в усі інші часи, окрім повномасштабної війни з РФ«, – каже юрист.

Допомогу можуть призначити лише тоді, коли у родичів є свідоцтво про смерть, де вказана дата загибелі, або рішення суду про визнання військового зниклим безвісти.