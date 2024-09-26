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Ми маємо поставити Україну в міцні умови перед переговорами про мир, — Урсула фон дер Ляєн Шольц заявив, що його країна надає найбільше підтримки Україні » РФ за добу війни в Україні втратила 1400 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1400 військових. Сили оборони ліквідували 10 танків і 71 артилерійську систему ворога Про це 26 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 647 800 (+1400) осіб,

танків ‒ 8825 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 348 (+44) од,

артилерійських систем – 18 620 (+71) од,

РСЗВ – 1199 (+0) од,

засоби ППО ‒ 959 (+7) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 946 (+67),

крилаті ракети ‒ 2599 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 353 (+105) од,

спеціальна техніка ‒ 3190 (+22) од.