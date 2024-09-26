США квалифицировали ядерную риторику Путина как безответственную

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен назвал безответственным и несвоевременным прозвучавшее накануне и обращенное к Западу предупреждение Владимира Путина о возможности использования Россией ядерного оружия.

Заявление Путина было сделано в момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею ООН.

«Это абсолютно безответственно, — сказал Блинкен в интервью MSNBC в четверг. — Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он (Путин) бряцал ядерной саблей. Поэтому я бы просто посоветовал сделать это сейчас, когда весь мир собрался… говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения».

Напомним, что в среду Путин предупредил западные страны, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней будет нанесен удар с использованием обычных ракет.

В настоящее время в США и Великобритании обсуждается вопрос о возможности разрешить Украине наносить удары обычными ракетами западного производства по целям на российской территории.