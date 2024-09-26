США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд » США нададуть Україні боєприпаси дальньої дії JSOW – Байден США нададуть Україні боєприпаси дальньої дії Joint Standoff Weapon (JSOW), повідомив президент США Джо Байден. «Для посилення можливостей України із завдання дальніх ударів я вирішив надати Україні боєприпас дальньої дії Joint Standoff Weapon (JSOW)», — сказав він, представляючи підтримку США Україні в четвер. За його словами, щоб ще більше зміцнити протиповітряну оборону України, він доручив Міністерству оборони відремонтувати та надати Україні додаткову батарею ППО Patriot, а також надати Україні додаткові ракети Patriot. «Це ґрунтується на моєму рішенні, прийнятому раніше цього року, про перенаправлення експорту американських засобів ППО в Україну, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року і допоможе Україні захистити свої міста та свій народ», — сказав президент США у промові, опублікованій на сайті Білого дому.