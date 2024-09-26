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США нададуть Україні боєприпаси дальньої дії JSOW – Байден

США нададуть Україні боєприпаси дальньої дії Joint Standoff Weapon (JSOW), повідомив президент США Джо Байден.

«Для посилення можливостей України із завдання дальніх ударів я вирішив надати Україні боєприпас дальньої дії Joint Standoff Weapon (JSOW)», — сказав він, представляючи підтримку США Україні в четвер.

За його словами, щоб ще більше зміцнити протиповітряну оборону України, він доручив Міністерству оборони відремонтувати та надати Україні додаткову батарею ППО Patriot, а також надати Україні додаткові ракети Patriot. «Це ґрунтується на моєму рішенні, прийнятому раніше цього року, про перенаправлення експорту американських засобів ППО в Україну, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року і допоможе Україні захистити свої міста та свій народ», — сказав президент США у промові, опублікованій на сайті Білого дому.

26 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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