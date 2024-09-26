США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Білий дім.

Президент США Джо Байден доручив міністерству оборони виділити всі кошти, що залишилися в межах Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця терміну його перебування на посаді. За його словами, решту коштів Україна отримає до кінця цього року.

Серед іншого, США надали Україні додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби ППО та перехоплювачі, дрони, ракети великої дальності, боєприпаси класу «повітря — земля» та кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

«Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки», — написав Зеленський.

Крім того, США розширили програми з підготовки більшої кількості українських пілотів для польотів на F-16, а також запровадили санкції проти Росії.

«З метою протидії ухиленню Росії від санкцій та відмиванню грошей, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США в координації з міжнародними партнерами сьогодні вжили заходів для руйнування глобальної криптовалютної мережі», — йдеться у повідомленні Білого дому.

Також Байден повідомив, що наступного місяця скличе в Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії.