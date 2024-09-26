У США «не вражені» планом перемоги України – WSJ

В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що план перемоги українського лідера Володимира Зеленського у війні з Росією не має всеосяжної стратегії та зосереджений на наданні більшої кількості зброї та знятті обмежень на ракети великої дальності — The Wall Street Journal

Західні чиновники заявили, що пропозиція Києва зосереджена на озброєнні та послабленні обмежень на ракети великої дальності.

Перед зустріччю Байдена і Зеленського високопоставлені американські та європейські чиновники, знайомі з загальними контурами плану, заявили, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на полі бою.

«Я не вражений, там не так багато нового», — сказав один з високопосадовців.

У виданні зазначають, що США та Україна опинилися у вирішальній точці війни, не маючи спільного бачення. Розбіжності між Києвом і Вашингтоном також виникли на тлі розбіжностей між США та їхніми союзниками щодо зняття обмежень на використання Україною ракет дальнього радіусу дії на території Росії.