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В Єдиному реєстрі зниклих безвісти налічується 55 тисяч людей

Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується 55 тисяч людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Більшість із них – військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні.

На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти», – зауважив Тимченко.

За його словами, під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.

26 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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