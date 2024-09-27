Суд зменшив розмір застави Ігорю Коломойському на понад 50 млн грн У ЄС запевнили, що погрози Путіна про ядерну зброю не змінюють позицію стосовно підтримки України » Бундестаг погодив збільшення військової допомоги Україні на 400 млн євро Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що німецький парламент погодив виділення додаткових 400 млн євро на військову підтримку України. «Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни». У середині вересня стало відомо, що, незважаючи на складну бюджетну ситуацію, уряд Німеччини хоче надати додатково 400 мільйонів євро на військову допомогу для України цього року.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що федеральний уряд виділить додаткові гроші на постачання зброї в Україну. Це кошти на додачу до 7,5 млрд євро, вже закладених в німецькому бюджеті для України на цей рік.

Влітку німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.