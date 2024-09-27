Президент Польщі: Якщо хоча б клаптик території України залишиться в руках РФ, то вона знову нападе

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росії не можна залишити жодної частини території України.

Про це повідомляє Polsat News.

«Якщо хоча б клаптик української землі залишиться в руках Росії та світ визнає факт цієї анексії, цього розділу, це означатиме, що російський імперіалізм зжер те, що хотів зжерти, і захоче взяти ще шматки, ще території, а потім війна повернеться. Росія знову нападе на Україну і, можливо, на інші країни», — сказав польський лідер.

Щоб цього не сталося, сказав Дуда, Росії «потрібно зробити догану» за напад на Україну, також РФ має програти війну.

За його словами, про напад на РФ або відторгнення її земель не йдеться.

Україна повинна повернути всі свої окуповані території, зокрема Крим, що стане «основою для початку будь-яких переговорів».