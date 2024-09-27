Прогноз погоди на вихідні 28–29 вересня: десь — ще літо, десь — вже осінь

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у багатьох областях України все ще потішить теплом, але в деяких регіонах буде вже по-осінньому прохолодно та мокро.

Погода в суботу 28 вересня

У суботу на півдні, сході, півночі та в центрі країни буде тепло та сонячно, опадів не передбачається (тільки на Житомирщині можливі короткочасні дощі). Середня температура повітря вдень становитиме +26…+28 °С, уночі — від +12…+14 °С на півдні та сході до +16…+18 °С на півночі.

На заході України очікується від +21…+23 °С у Львівській, Закарпатській, Волинській і Рівненській областях (уночі — +15…+18 °С) до +24…+27 °С в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській і Хмельницькій областях (уночі — +13…+16 °С). День тут буде хмарним із проясненнями, можливі дощі з грозами.

Погода в неділю 29 вересня

По всій Україні очікується мінлива хмарність. На півдні, сході, у центрі та Сумській області термометри покажуть +24…+27 °С (уночі — +13…+16 °С), у Київській та Чернігівській областях — +20…+22 °С (уночі — +13…+16 °С).

Суттєво похолодає в інших північних областях, а також на заході України. Так, у Хмельницькій, Житомирській, Закарпатській і Чернівецькій областях очікується +13…+16 °С (уночі — +12…+14 °С). У Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях середня температура як удень, так і вночі становитиме +10…+13 °С. Дощі пройдуть у західних регіонах, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Погода в понеділок 30 вересня

Новий тиждень розпочнеться з невеликих дощів у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Термометри вдень тут покажуть усього +9…+12 °С, уночі — +5…+8 °С. На півночі України очікується +15…+18 °С (уночі — +9…+11 °С), у центрі, Одеській та Харківській областях — +20…+22 °С (уночі — +9…+11 °С). Погода на початку тижня на сході, південному сході та півдні ще потішить теплом до +22…+24 °С (уночі — +12…+14 °С).

Небезпека пожеж зберігається

28–29 вересня у центральних, більшості північних і південних областей, а також на Волині, у Рівненській та Чернівецькій областях зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Нагадуємо, що спалювати листя і траву на прибудинкових ділянках заборонено — набагато корисніше і безпечніше робити компостування.

Народні прикмети та вірування

Якщо у небі 28 вересня бачили диких гусей, що відлітають на південь, готувалися до скорого серйозного похолодання. А туман надвечір віщував затяжні дощі впродовж найближчих тижнів.

Що теплішим був день 29 вересня, то пізніше мала прийти справжня зима. А пожовкле, але не опале листя обіцяло затяжну осінь.