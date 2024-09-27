США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 2,4 мільярда доларів

США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 2,4 мільярда доларів, який охопить озброєння для систем протиповітряної оборони та безпілотники, а також боєприпаси.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
“Цей пакет безпекової допомоги передбачає виділення додаткових 2,4 мільярда доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI), що забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу “повітря-земля”, а також зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці”, – сказано в повідомленні.
Зокрема, до пакета допомоги увійдуть:
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- боєприпаси та забезпечення для українських систем ППО;
- боєприпаси класу “повітря-земля”;
- безпілотні літальні системи та компоненти для забезпечення їхнього виробництва в Україні;
- обладнання для боротьби з БпЛА;
- безпілотні надводні судна;
- обладнання для захищеного зв’язку;
- обладнання та засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
- запасні частини, технічне обслуговування, а також інше допоміжне обладнання.
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