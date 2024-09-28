Трамп обещает прекратить войну. Зеленский — ознакомить его с планом победы

В Нью-Йорке проходит встреча кандидата в президенты на выборах-2024 от Республиканской партии Дональд Трамп и президента Украины Владимира Зеленского. Место встречи — Трамп-тауэр. Сегодняшняя встреча — первая после окончания президентского срока Трампа.

Перед началом встречи кандидат в президенты США и президент Украины побеседовали с журналистами.

«У нас очень хорошие отношения (с Зеленским), и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим (на выборах), (то) … мы решим эту проблему (урегулирования конфликта между Украиной и Россией) очень быстро», — сказал Трамп.

Он также заявил, что в случае победы на выборах намерен сотрудничать с обеими сторонами конфликта во имя его урегулирования.

Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с Трампом разработанный им «план победы».

В июле нынешнего года кандидат в президенты США и президент Украины побеседовали по телефону.

О намерении встретиться с Зеленским в пятницу Трамп объявил накануне. Он уточнил, что встреча начнется в 9:45 часов утра, и указал место ее проведения.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявлял, что встреча республиканского кандидата в президенты с украинским лидером не планируется.

В ходе предвыборной кампании кандидат Трамп неоднократно критиковал Зеленского Украины и выражал сомнения в способности Украины добиться победы в войне с Россией.

Напомним также, что в минувшую среду спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон направил Зеленскому письмо с просьбой «немедленно отстранить от должности» посла Украины в США Оксану Маркарову.

«После того, как посол Маркарова организовала посещение [Владимиром Зеленским] американского производственного предприятия в политически колеблющемся штате [Пенсильвания], под руководством представителя штаба Камалы Харрис, намеренно исключив [из состава делегации] республиканцев, спикер Джонсон заявил, что республиканцы потеряли доверие к способности посла «честно и эффективно исполнять обязанности дипломата в этой стране» и потребовал, чтобы Зеленский немедленно отстранил ее от должности», говорится в заявлении офиса Джонсона.

Позднее ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что поездка Зеленского в Пенсильванию состоялась по инициативе украинской стороны и что использование транспорта Пентагона (президент Украины прибыл туда на самолете, предоставленном оборонным ведомством США) для поездок зарубежного лидера внутри США является обычной практикой.

«Украинцы попросили посетить предприятие, где, как известно, работают американцы, которые производят боеприпасы, которые украинские военные используют каждый день на линии фронта… Это была инициатива украинцев. Они хотели это сделать», — уточнила Жан-Пьер.

«После того, как они обратились с этой просьбой, Министерство обороны сделало то, что делало в течение многих лет до этого, — предоставило транспорт для иностранного лидера, путешествующего по Соединенным Штатам. Для лидеров, приезжающих в США, — это обычное дело. Весь мир знает, что Путин хочет убить президента Зеленского, он очень ясно дал это понять», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Она напомнила, что два месяца назад президент Украины посетил штат Юта, где провел сходное мероприятие с губернатором-республиканцем, и тогда никаких призывов к расследованию не поступало.