У США жінка зізналася, що керує мережею борделів, які обслуговують політиків і високопоставлених військових

Про це повідомляє Reuters.

Хан Лі постала перед федеральним судом Бостона, щоб визнати себе винною у заманюванні переважно азіатських жінок поїхати до Массачусетсу та Вірджинії для заняття проституцією та відмивання грошей.

Вона була першою, хто визнав неправомірні дії трьох осіб, яких прокуратура звинуватила в листопаді у зв’язку з секс-групою, яка втекла з житлових комплексів у Кембриджі та Вотертауні, штат Массачусетс, і Ферфакса і Тайсонса, штат Вірджинія.

42-річній Лі загрожує до 25 років в’язниці. Вона підкреслила, звертаючись до окружного судді США, що, хоча вона керувала нелегальним бізнесом проституції, вона не змушувала жодну жінку займатися секс-бізнесом.

«Я просто хочу підкреслити, що я не контролювала жінок», — сказала вона.

Прокурори кажуть, що клієнти платили від 350 до 600 доларів на годину за сексуальні контакти з жінками, які були розміщені на двох вебсайтах, що рекламували оголених моделей нібито для професійної зйомки. Насправді це було прикриття для секс-бізнесу Хан Лі, який діяв щонайменше з 2020 року.

Влада виявила, що клієнтська база мережі складається з сотень людей. Стверджують, що вона включала виборних посадовців, лікарів, військових офіцерів, професорів, юристів, керівників підприємств, науковців і бухгалтерів.

Жоден клієнт не ідентифікований. Федеральні прокурори після оголошення справи звернулися до місцевих органів влади щодо потенційних звинувачень на рівні штатів у Массачусетсі та Вірджинії проти ймовірних клієнтів.