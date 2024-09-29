 
«  
  »

Засіб ППО, 62 артсистеми і 1170 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 651 810 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8869 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 476 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18 795 (+62) од,
  • РСЗВ – 1204 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 962 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 186 (+93) од,
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 495 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3297 (+6) од.
29 сентября, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  