Росіяни зранку масовано атакували Запоріжжя: є постраждалі До появи Трампа понад 20 млн американців навіть не ходили голосувати, — професор Айзенберг » Засіб ППО, 62 артсистеми і 1170 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Упродовж минулої доби на фронті українські захисники ліквідували ще низку одиниць техніки російської окупаційної армії, а також понад 1100 їхніх військових Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 651 810 (+1170) осіб,

танків ‒ 8869 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 476 (+38) од,

артилерійських систем – 18 795 (+62) од,

РСЗВ – 1204 (+1) од,

засоби ППО ‒ 962 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 186 (+93) од,

крилаті ракети ‒ 2610 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 495 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3297 (+6) од.