Експрем’єр Британії Джонсон розкрив діагноз покійної королеви

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїх мемуарах Unleashed («Розкутий») стверджує, що покійна королева Єлизавета II в останні роки життя хворіла на рак кісток.

Про це, як повідомляє «Європейська правда», пише Politico, цитуючи уривок мемуарів у своєму розпорядженні.

Колишній британський прем’єр стверджує, начебто на момент відставки у вересні 2022 року «протягом року або більше знав», що у Єлизавети II «була форма раку кісток».

Це перший випадок, коли високопоставлений британський політик озвучив можливу причину смерті королеви. Таке одкровення, зазначає Politico, є вкрай незвичним для Британії, де здоров’я монархів тримають у таємниці.

У мемуарах Джонсон також поділився спогадами про останні зустрічі з Єлизаветою II, коли вона, як він пише, «мала більш блідий вигляд і була більш згорбленою, а на її руках і зап’ястях були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін’єкцій».

На настрій монарха, зазначає експрем’єр Британії, «аж ніяк не впливала її хвороба, і час від часу в нашій розмові вона все ще осяювала нас великою білосніжною посмішкою в її раптовій красі, що піднімає настрій».

Також Джонсон стверджує, начебто Єлизавета II вже влітку знала про свою прийдешню смерть, але «була сповнена рішучості триматися і виконати свій останній обов’язок» – передати владу наступному прем’єру Британії.

Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал. Свідоцтво про її смерть засвідчило, що королева померла «від старості».