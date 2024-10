Українці, яких РФ примусово паспортизувала на ТОТ, не нестимуть відповідальності США виділили Тайваню військову допомогу на $567 млн » Голлівудський актор та співак Кріс Крістофферсон помер у віці 88 років У віці 88 років помер Кріс Крістофферсон, відомий американський співак, актор та автор хітів Sunday Mornin’ Comin’ Down, Help Me Make It Through the Night Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву прессекретаря його родини Ебі МакФарланд. Помер співак у своєму будинку на Мауї, Гаваї, в оточенні рідних. Крістофферсон, уродженець Браунсвілля, штат Техас, розпочав свою блискучу кар’єру в кінці 1960-х років. Він написав безліч хітів кантрі та рок-н-ролу, серед яких такі класичні композиції як Sunday Mornin’ Comin’ Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Times та Me and Bobby McGee. Його пісні виконувалися багатьма зірками, включаючи Рей Прайс та Дженіс Джоплін, чия версія «Me and Bobby McGee» стала посмертним хітом №1. Крім успішної музичної кар’єри, Крістофферсон мав значні досягнення в кіно. Він знявся у фільмах Мартіна Скорсезе («Аліса тут більше не живе»), Барбари Стрейзанд («Зірка народилася») та Веслі Снайпса («Блейд»). Перед тим, як здобути популярність, він працював прибиральником на студії звукозапису. У 1973 році співак одружився з колегою-піснярем Ритою Кулідж, і разом вони зробили успішну дуетну кар’єру, яка принесла їм дві премії «Греммі». У 1980 році вони розлучилися. Крістофферсон був членом легендарного кантрі-гурту Highwaymen разом з Віллі Нельсоном, Джонні Кешем та Вейлоном Дженнінгсом. Він завершив свою музичну кар’єру у 2021 році, проте продовжував зрідка з’являтися на сцені.