Ізраїль готується до наземного вторгнення в Ліван

Джерела видання повідомляють, що Ізраїльські сили спеціального призначення проводять цілеспрямовані рейди на півдні Лівану, зокрема в тунелях «Хезболли», уздовж лівано-ізраїльського кордону. Ці операції є частиною підготовки до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня.
«За словами колишнього високопосадовця ізраїльської армії Аміра Авіві, який продовжує отримувати інформацію від оборонного відомства, наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є стандартною частиною підготовки до більш масштабних дій».
Деталі: За його словами, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.
«Хезболла виглядає настільки ослабленою, що дилема Ізраїлю полягає в тому, як далеко Ізраїль повинен зайти в Ліван. Коли і на яких умовах Ізраїль піде, залишається незрозумілим», – сказав Авіві.
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