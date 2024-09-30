У ЦВК пояснили чому частково відновили роботу Державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія пояснила, що рішення про відновлення роботи Державного реєстру виборців у частині обліку постійних виборчих дільниць є частиною планових щорічних технічних робіт — постанова ЦВК

Центральна виборча комісія оприлюднила рішення від 20 вересня 2024 року №54 про відновлення роботи автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у частині обліку виборчих дільниць, які діють на постійній основі.

Як зазначається в документі, ЦВК є розпорядником Державного реєстру виборців та відповідає за його ведення відповідно до законодавства. Одним із ключових завдань реєстру є облік виборчих дільниць, що існують на постійній основі.

«Українська правда» поцікавилася в управлінні комунікацій та інформаційної політики секретаріату ЦВК щодо причин прийняття цього рішення. Там пояснили, що оновлення реєстру є плановою роботою, яка проводиться щороку.

«Це регулярна планова робота, яка виконується постійно. Через велику кількість внутрішньо переміщених осіб та зруйнованих приміщень ми вже раніше здійснювали певні заходи, а тепер настав час оновити інформацію про виборчі дільниці. Це не означає, що вибори будуть найближчим часом — мова йде виключно про планові технічні роботи. Подібні заходи відбуваються щороку відповідно до постанов. Головна мета — підготувати базу даних до можливих виборів після закінчення війни. Зараз це лише технічна робота, і про організацію виборів не йдеться», – прокоментували в комісії.

Також у ЦВК наголосили, що реєстр ще не відкритий для загального користування, зараз відбувається внутрішня технічна робота.

«Наразі відновлено лише частину реєстру, яка стосується виборчих дільниць. Інші напрямки поки що не активні. Наше завдання зараз — оновити дані про виборчі дільниці, що функціонують на постійній основі. У попередні роки ми також проводили технічні роботи — перевірку зв’язку та працездатність реєстру», – додали у ЦВК.