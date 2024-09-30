У Вашингтоні відкриють «посольство російської опозиції»

Про це повідомляє розслідування проєкту «Система» (спільний проєкт «Радіо Свободи» та «Настоящего времени»).

Зазначається, що у листопаді 2024 року в столиці США має з’явитися «представництво опору путінському режиму». Цю інформацію підтвердили троє джерел: майбутній директор представництва Олексій Собченко, майбутній політичний керівник проєкту Аркадій Янковський, а також ще один із учасників проєкту, який побажав залишитися неназваним.

Будинок створений за ініціативою окремих членів «З’їзду народних депутатів» – це одне із політичних об’єднань російських опозиціонерів-емігрантів, головою якого є ексдепутат держдуми Ілля Пономарьов.

Представництво буде розташоване за два квартали від Капітолію в окремому особняку, купленому на гроші спонсорів, який учасники проєкту не називають.

Зазначається, що «Системі» відома адреса цього будинку, але на прохання організаторів, з міркуваннь безпеки, її не публікуватимуть. За словами розслідувачів, виходячи з даних американських реєстрів нерухомості, у 2020 році цей будинок було продано за $1,9 млн. Нинішня угода в реєстрах поки що не відображена.

Проєкт має кілька робочих назв: англійською він, найімовірніше, називатиметься Free Peoples of Russia House (Будинок вільних народів Росії), а російською – «Вашингтонський обком», розповів «Системі» майбутній директор будинку, колишній журналіст «Радіо Свобода» та ексспівробітник Держдепартаменту США Олексій Собченко.

«Ми вирішили піти назустріч тим людям із Росії, які постійно говорять про якийсь міфічний «Вашингтонський обком», і нарешті створити його. Я сподіваюся, що напишу на своїй візитній картці «перший секретар вашингтонського обкому», — сказав він.

За описом Собченка, це буде «альтернативне російське посольство». Перед «будинком» розташовуватимуться три прапори: біло-синьо-білий (його використовують деякі російські опозиціонери після початку повномасштабної війни в Україні), прапор Євросоюзу та прапор НАТО – на думку засновників проєкту, це майбутні партнери Росії після повалення режиму Путіна.

За задумом організаторів, будинок буде відкрито щодня, у ньому проходитимуть регулярні заходи російської опозиції. Перший публічний захід запланований після виборів президента США: у «посольстві» організують дебати між представниками демократів та республіканців на тему «політика нової адміністрації щодо війни в Україні».

«Ми сподіваємося, що це буде представництво всіх народів вільної Росії, які будуть представляти свої програми, зокрема, культурні та освітні», – каже політичний керівник проєкту, колишній депутат держдуми Аркадій Янковський. Творці розраховують, що до будинку приходитимуть американські чиновники, конгресмени, люди, які готують рішення, і «посольство» стане місцем, де вони зможуть більше дізнаватися про Росію.

Організатори обіцяють, що звичайні росіяни, які проживають за кордоном, теж зможуть приходити до посольства зі своїми запитами. Проте планів вести повноцінну «консульську» роботу на кшталт розробки альтернативних документів організатори поки що не мають.

Творці проєкту запевняють, що поки що не вели конкретних переговорів щодо спільної роботи в рамках цього «посольства» з іншими представниками російських опозиційних сил у вигнанні, такими як Фонд боротьби з корупцією чи структури Михайла Ходорковського. Проте, вони сподіваються, що в майбутньому до роботи приєднаються й інші опозиціонери у вигнанні.