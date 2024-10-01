39-му президенту США Джиммі Картеру виповнилось 100 років

Про це повідомляє The Hill.

Картер народився у 1924 році у родині фермерів. Сам він здобув освіту морського інженера, а згодом також став фермером.

Його політична кар’єра розпочалася з обрання до сенату Джорджії у 1962 році, У 1971 році Картер отримав посади губернатора штату. А 1976 році — здобув перемогу на президентських виборах, обійнявши посаду президента США до 1981 року.

Президентство Картера, яке деякі історики вважають «недооціненим», відзначилося значними реформами економіки, зокрема, дерегуляція авіаційної та автомобільної галузей, введенням обов’язкових ременів безпеки та подушок безпеки в автомобілях, що щорічно рятує тисячі життів, та успіхами у зовнішній політиці.

Найвизначнішим досягненням 39-го президента стала Кемп-Девідська угода, що призвела до мирного договору між Ізраїлем та Єгиптом. Він також встановив права людини як пріоритетний принцип зовнішньої політики США.

Після свого президентства Картер зосередився на гуманітарній діяльності, благодійності та дипломатії. Крім того, він здобув визнання, отримавши Президентську медаль Свободи, став номінантом Пулітцерівської премії, номінантом на Нобелівську премію миру та володарем трьох премій «Греммі». На його честь названо підводний човен ВМС США та вид риби, що має наукову назву Etheostoma jimmycarter.