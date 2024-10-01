«Це виклик»: ЄС заявив про загрозу втручання Росії у внутрішні справи Молдови

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, передає Укрінформ.

«Ризик закордонного втручання та різного роду маніпуляцій Росії проти Молдови є дуже реальним. Ми бачили це в минулому, і не лише у випадку із Молдовою, але й в інших країнах. Тож, за визначенням, існує така загроза, і це є викликом. Європейський Союз стоїть поряд із Молдовою, щоб запобігти цьому виклику. Ми робимо це на кількох рівнях», — йдеться у повідомленні.

За словами речника, ЄС включив Молдову в процес входження до ЄС, тому країна тісно координує з європейською стороною всі заходи з підготовки до членства, що дедалі більше зближає цю країну з Європейським Союзом.

Так, як наголосив Стано, ЄС підтримує стабільність та стійкість Молдови як у сфері економіки, так і у захисті від прямих зовнішніх загроз, включаючи кібератаки, пропаганду та інформаційні маніпуляції з боку Росії.

«Ми також допомагаємо Молдові зменшити свою енергетичну залежність від поставок з Росії — щоб вона могла уникнути шантажу, коли йдеться про постачання нафти й газу», — додав речник ЄС.