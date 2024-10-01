FT: Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну

Видання Financial Times з посиланням на неназваного західного посадовця пише, що президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року — Financial Times

Президент Джо Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня, нагадує видання. Про це стало відомо після переговорів Зеленського та Байдена у США.

«Західний посадовець, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні», – йдеться у публікації, без уточнень деталей, як би мало виглядати таке просування.

Залишаючи США цими вихідними, Зеленський заявив, що жовтень буде «часом прийняття рішень».

Президент Джо Байден публічно підтримує членство України у НАТО, але дотепер протистояв активним крокам із наближення вступу України, таким як запрошення приєднатись до Альянсу.