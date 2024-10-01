Иран нанес ракетный удар по Израилю

Израильские военные сообщили во вторник, что из Ирана по Израилю были выпущены ракеты.

По всей стране прозвучали сигналы тревоги. Те, кто имел возможность, бросились в бомбоубежища. Репортеры государственного телевидения лежали на земле во время прямых трансляций.

Ранее военные заявили, что любой удар баллистических ракет из Ирана будет широкомасштабным, и советовали населению в случае удара укрыться в безопасных помещениях.

Иран обещал нанести ответный удар после израильских ударов, в результате которых было ликвидировано высшее руководство «Хезболлы» в Ливане.

Ракетный удар был нанесен после того, как израильские войска начали наземные рейды в Ливан, что стало крупнейшей эскалацией боевых действий в регионе с момента произошедших год назад событий в Газе.