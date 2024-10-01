У МЗС України спростували інформацію про готовність територіальних поступок у війні Естонія планує надавати Україні зброю власного виробництва » Командири військових частин зможуть набирати особовий склад без ТЦК Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби Крім того, надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Передбачено для Генерального штабу Збройних сил України повноваження визначати перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) та військовозобовʼязаних під час мобілізації.