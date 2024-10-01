ОТУ «Харків»: Минулої доби у Вовчанську були настільки інтенсивні бої, що безповоротні втрати ворога перевищили санітарні

Минулої доби у районі Вовчанська ворог здійснив понад десять спроб штурмувати позиції Сил оборони України, використовуючи танки та іншу бойову броньовану техніку. Попри потужну вогневу підтримку наступаючого ворога, українські захисники успішно зірвали всі спроби противника просунутися, завдавши нищівних ударів артилерією та FPV-дронами.

Про це повідомив речник ОТУ «Харків» полковник Віталій Саранцев.

Він зазначив, що характер боїв був настільки інтенсивним, що безповоротні втрати ворога перевищили санітарні.

«Зазвичай ситуація є протилежною, але цього разу інтенсивність вогневого ураження, завданого окупантам Силами оборони, відсутність у росіян можливості надання медичної допомоги та швидке відступлення ворога призвели до того, що багато поранених залишилися на полі бою без шансів на порятунок», — зазначив полковник.

Нагадаємо, що під час вчорашніх спроб штурму позицій Сил оборони України безповоротні втрати російських окупантів становлять 137 осіб, санітарні — 67.

За минулу добу оперативна обстановка на Харківському напрямку ускладнилася, спостерігається збільшення активності противника.