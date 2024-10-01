Пентагон: США уклали контракт з корпорацією Boeing на виробництво бомб малого діаметра, зокрема для поставок Україні, Японії та Болгарії

Міністерство оборони США виділило компанії Boeing 6,9 млрд доларів на виробництво малокаліберних бомб. Озброєння відправлятимуть і в Україну.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Згідно з документом, майже сім мільярдів доларів виділили на виробництво авіабомб малого калібру для Болгарії, України та Японії.

«Роботи за контрактом планується завершити до 31 грудня 2035 року», — повідомили в Пентагоні.

Крім того, Міноборони підписало контракт із оборонно-промисловою корпорацією Lockheed Martin на суму 2,1 млрд доларів на виробництво призначених для запуску з підводних човнів міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 із новими ядерними боєголовками.

Міністерство оборони США 26 вересня повідомило, що від початку президентського терміну Джо Байдена Штати направили Україні військову допомогу на суму понад 59,3 млрд доларів, зокрема 58,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.