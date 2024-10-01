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РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої ЗАЕС, — Міненерго

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що ситуація опинилася на межі блекауту.

«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

1 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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