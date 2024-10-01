У МЗС України спростували інформацію про готовність територіальних поступок у війні

Речник МЗС України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що міністр Андрій Сибіга під час зустрічей у Нью-Йорку нібито обговорював можливі територіальні поступки у війні з Росією.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України”, – сказав речник.

За словами Тихого, формула миру – це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Принцип “Нічого про Україну без України” має неухильно дотримуватися, саме на цьому міністр наголошував усім своїм співрозмовникам.

“джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів”, – наголосив речник МЗС.

Раніше, у статті Financial Times розповіли, що Україна дедалі більше хоче отримати реальні гарантії безпеки, тому навіть у спілкуванні із західними колегами українські посадовці стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню, при тому, що армія РФ залишились би на захоплених територіях.