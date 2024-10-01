В США началась забастовка грузчиков, охватившая 36 портов

В США началась забастовка портовых рабочих, которые требуют повышения зарплат и выступают против автоматизации. Как пишет Associated Press, если забастовка продлится дольше, чем несколько недель, это может подстегнуть инфляцию и привести к дефициту товаров в стране.

Контракт между портами и 45 тысячами членов Международной ассоциации портовых грузчиков (International Longshoremen’s Association, ILA) истек с наступлением вторника. Хотя в понедельник сообщалось о прогрессе на переговорах, рабочие начали забастовку, которая затронула 36 портов – от штата Мэн до Техаса. Это первая забастовка профсоюза с 1977 года.

Рабочие начали пикетировать порт Филадельфии вскоре после полуночи, скандируя: «Нет работе без справедливого контракта». Профсоюз разместил на грузовике плакаты, которые гласили: «Автоматизация вредит семьям».

Президент местного отделения ILA Бойс Батлер заявил, что рабочие хотят получить справедливый контракт, который не позволит автоматизировать их работу.

По его словам, во время пандемии судоходные компании заработали миллиарды долларов, установив высокие цены.

«Теперь мы хотим, чтобы они расплатились с нами. И они расплатятся», – заявил Батлер. Он сказал, что профсоюз будет бастовать столько, сколько потребуется, чтобы добиться справедливого соглашения, и у него есть рычаги влияния на компании.

Морской альянс США (U.S. Maritime Alliance), представляющий порты, заявил в понедельник, что стороны пересмотрели предыдущие предложения по зарплате, но сделка не была достигнута.

Изначально профсоюз требовал повышения зарплаты на 77% в течение шести лет, ссылаясь на инфляцию и скромные повышения в прошлом. Члены ILA зарабатывают около 81 тысячи долларов в год, но зарплата некоторых превышает 200 тысяч долларов, однако это связано с большой переработкой.

По состоянию на понедельник, Альянс предлагал повысить зарплату на 50% за шесть лет и согласился сохранить существующие ограничения на автоматизацию для обладателей старых контрактов, хотя профсоюз требует полного запрета.

В ночь на вторник профсоюз заявил, что отклонил последнее предложение альянса и пообещал бастовать до тех пор, пока требования относительно зарплат и автоматизации не будут удовлетворены.

Эксперты по цепочкам поставок говорят, что забастовка не окажет немедленного воздействия, поскольку розничные торговцы уже запаслись товарами. Однако если она продлится дольше, чем несколько недель, это может привести к задержкам в доставке и повышению цен на многие товары, особенно в предрождественский сезон. Скоропортящиеся товары, такие как фрукты, могут быстро пострадать, а перебои в работе портов Восточного побережья могут вызвать проблемы и на Западном побережье США. Экономические издержки длительной забастовки могут быть значительными.

Забастовка, проходящая накануне президентских выборов, может стать политической проблемой, если возникнет дефицит товаров. Розничные торговцы и импортеры надеялись, что президент Джо Байден воспользуется своими полномочиями согласно Закону Тафта-Хартли, предполагающему возможность введения 80-дневного периода, в течение которого забастовка будет отложена.

Однако Байден, который пытается добиться поддержки демократов профсоюзами, заявил в воскресенье, что не будет вмешиваться. Представитель Белого дома заявил в понедельник, что администрация поддерживает регулярные контакты с обеими сторонами, а Байден призывает к справедливому и быстрому урегулированию.