Белый дом: иранская атака на Израиль оказалась неэффективной

Атака Ирана на Израиль оказалась «неэффективной» и была отбита силами ПВО Израиля при поддержке Соединённых Штатов, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Подчеркнув, что в настоящее время Вашингтон «не располагает данными о гибели людей в Израиле» и проверяет информацию о гибели мирного жителя оккупированного Западного берега в результате иранской атаки, Джейк Салливан назвал эту атаку «значительной эскалацией со стороны Ирана».

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен назвал ракетную атаку Ирана на Израиль «абсолютно неприемлемой».

«Весь мир должен это осудить», — добавил Блинкен.

«Предварительные данные указывают на то, что Израиль при активной поддержке Соединённых Штатов и других партнеров эффективно отразил эту атаку», — сказал Блинкен, добавив, что Иран выпустил около «200 баллистических ракет» в направлении Израиля.

«Мы вновь продемонстрировали нашу приверженность защите Израиля», — добавил он в кратком заявлении для прессы.

Иран во вторник запустил сотни ракет в направлении Израиля в ответ на убийство своих союзников, лидеров ливанской «Хезболлы» и палестинской группировки ХАМАС. Эта атака стала второй за последние полгода.

Израиль пригрозил ответными действиями. «Эта атака не останется без последствий», — предупредил представитель армии Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Официальный представитель Государственного департамента Мэтью Миллер сообщил, что на данный момент у ведомства нет информации о повреждениях американских объектов.

«Мы не располагаем данными о гражданских жертвах в Израиле, не говоря уже о жертвах среди американских граждан. Есть сообщение о гибели палестинца на Западном берегу, но нет данных о повреждениях каких-либо американских объектов», — добавил Миллер.