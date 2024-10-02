До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 31,5 тис. хасидів

Про це пише Об’єднана єврейська община в Україні.

На святкування Рош га-Шана не змогли прибути понад 14 тис. хасидів, зокрема, через обстріл Ізраїлю, внаслідок чого закрили повітряний простір та скасували авіарейси.

Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч у етері телеканалу «Еспресо» розповів, що станом на день 2 жовтня до міста приїхали 31,5 тис. паломників.

«Місцева влада і військова адміністрація зверталися і не рекомендували приїжджати до міста для святкування Рош га-Шана. Тим не менш, паломники прибули. Поліція та Нацгвардія працюють, периметр паломництва хасидів облаштований. Кожна валіза проходить ретельне обстеження. У місті є невелика територія, близько 4-5 га, де знаходиться могила Цадика Нахмана, де відбувається святкування. Комунальні служби працюють, всі дотримуються комендантської години. З понеділка Умань перейде у звичний ритм життя», — зазначив він.