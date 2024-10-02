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Гарріс випереджає Трампа у Пенсильванії

Про це повідомляє Politico.

Згідно з результатами соцопитування AARP, Гарріс набирає 49% ймовірних виборців, у порівнянні з 47% Трампа. Натомість 3% респондентів не визначилися.

Опитування, проведене з 17 по 24 вересня за допомогою стаціонарного телефону, мобільного телефону та текстового повідомлення в Інтернеті, є першим, проведеним AARP у штаті після того, як президент Джо Байден вибув із перегонів.

Результати опитування показують, що шанси Демократичної партії у Пенсильванії покращилися завдяки Гарріс.

Водночас Трамп випереджає Гарріс серед виборців старших 50 років. Вони віддають свою перевагу колишньому президентові, оскільки вважають інфляцію та високі ціни головною проблемою.

«Найбільша слабкість Гарріс — це старші виборці. Це найбільша частка електорату, і вона відстає», — сказав республіканець Боб Ворд.

Зауважимо, що голосування в американському штаті Пенсильванія значною мірою визначатиме результати виборів президента США, оскільки це найбільш густонаселений з коливних штатів, який має 19 голосів колегії вибірників.

2 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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