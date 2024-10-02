Іран зробив велику помилку – і він за це поплатиться, — прем’єр Ізраїлю Нетаньягу

Про це повідомляє Reuters.

Ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився, заявив Нетаньягу.

«Сьогодні Іран зробив велику помилку – і він за це поплатиться. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам», – сказав він на початку зустрічі з політичних питань безпеки.

Окремо представник Ізраїлю в ООН заявив, що Іран незабаром відчує наслідки своїх дій, і відповідь буде болючою.