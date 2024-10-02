Іран зробив велику помилку – і він за це поплатиться, — прем’єр Ізраїлю Нетаньягу

Про це повідомляє Reuters.
Ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився, заявив Нетаньягу.
«Сьогодні Іран зробив велику помилку – і він за це поплатиться. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам», – сказав він на початку зустрічі з політичних питань безпеки.
Окремо представник Ізраїлю в ООН заявив, що Іран незабаром відчує наслідки своїх дій, і відповідь буде болючою.
Ситуація на Близькому Сході
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті.
Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
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