Китайські військові кораблі вперше доєдналися до місії РФ у Північному Льодовитому океані

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на військовий канал державної телекомпанії CCTV.

Як зазначає видання, ця місія підкреслює співпрацю між Пекіном і Москвою в регіоні та їхній зростаючий інтерес до Арктики

Хоча Росія поки офіційно не визнала це, берегова охорона США заявила, що 29 вересня було помічено два російські кораблі і два китайські судна, що проходять через Берингове море, яке відокремлює Росію від Аляски.

Берегова охорона Китаю в окремій заяві 2 жовтня повідомила, що операція розширила діапазон її навігаційного діапазону, перевірила «здатність судів виконувати місії у незнайомих водах та надала потужну підтримку активній участі у міжнародному та регіональному управлінні океаном».

«Ця недавня активність демонструє зростання інтересу до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів», — зазначила у своїй заяві контрадмірал США Меган Дін, командувач 17-го округу берегової охорони.