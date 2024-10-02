Литва денонсувала угоди з РФ і Білоруссю щодо економічного співробітництва

Про це пише LRT.

У матеріалі йдеться, що литовські депутати скасували дію угоди з РФ і Білоруссю про сприяння та захист інвестицій та договір про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу і запобігання податкових порушень, укладений з Москвою.

Усі три угоди підписали у 1999 році.

«Реальність така, що ми маємо сусіда, який своєю співпрацею з Росією становить загрозу не лише національній безпеці Литви, а й усієї Європи. Тому не може бути ніякої економічної або будь-якої іншої співпраці, яка підтримує цей режим», – сказав депутат Вілюс Семешка.

За словами депутата Арвідаса Анушаускаса, усі серйозні інвестори вийшли з російського ринку, а Вільнюс не може залучати нові інвестиції в теперішній ситуації.

Водночас депутат Гедрюс Сурплюс заявив: угоди з РФ «де-факто неефективні».