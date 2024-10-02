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На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів

Про це повідомляє Держкіно.

З 3 по 20 жовтня 2024 року у Люксембурзі відбудеться Central and Eastern European Film Festival (CinEast) — престижний кінофестиваль, присвячений кінематографії країн Центральної та Східної Європи. Українське кіно також буде представлене на кінофестивалі.

Так, у різних секціях буде представлено 6 українських фільмів:

  • «Уроки толерантності» режисера Аркадія Непиталюка у секції FunnyEast;
  • «Я, Побєда і Берлін» режисерки Ольги Ряшиної у секції Cinèscope та FunnyEast;
  • «Порцелянова війна» режисера Слави Леонтьєва у секції Cinèdocs;
  • Zinema режисера Корнія Грицюка у секції Cinèdocs;
  • «Пісні землі, що повільно горить» режисерки Ольги Журби у секції Cinèdocs;
  • «Мирні люди» режисерки Оксани Карпович у секції Cinèdocs.

У головному конкурсі CinEast Festival 2024 буде представлено 7 фільмів:

78 Days — режисерка Emilija Gašić;
Holy Week — режисер Andrei Cohn;
Lesson Learned — режисер Bálint Szimler;
Minghun — режисер Jan P.Matuszynski;
Mr. And Mrs. Stodola — режисер Petr Hátle;
Toxic — режисерка Saulė Bliuvaitė;
Windless — режисер Pavel G. Vesnakov.

2 октября, 2024 | Category: Новости, Украина

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