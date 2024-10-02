На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів

Про це повідомляє Держкіно.

З 3 по 20 жовтня 2024 року у Люксембурзі відбудеться Central and Eastern European Film Festival (CinEast) — престижний кінофестиваль, присвячений кінематографії країн Центральної та Східної Європи. Українське кіно також буде представлене на кінофестивалі.

Так, у різних секціях буде представлено 6 українських фільмів:

«Уроки толерантності» режисера Аркадія Непиталюка у секції FunnyEast;

«Я, Побєда і Берлін» режисерки Ольги Ряшиної у секції Cinèscope та FunnyEast;

«Порцелянова війна» режисера Слави Леонтьєва у секції Cinèdocs;

Zinema режисера Корнія Грицюка у секції Cinèdocs;

«Пісні землі, що повільно горить» режисерки Ольги Журби у секції Cinèdocs;

«Мирні люди» режисерки Оксани Карпович у секції Cinèdocs.

У головному конкурсі CinEast Festival 2024 буде представлено 7 фільмів:

78 Days — режисерка Emilija Gašić;

Holy Week — режисер Andrei Cohn;

Lesson Learned — режисер Bálint Szimler;

Minghun — режисер Jan P.Matuszynski;

Mr. And Mrs. Stodola — режисер Petr Hátle;

Toxic — режисерка Saulė Bliuvaitė;

Windless — режисер Pavel G. Vesnakov.