США вважають, що Іран готує ракетну атаку проти Ізраїлю найближчим часом

США отримували дані, згідно з якими Іран готується незабаром запустити по Ізраїлю балістичні ракети, повідомляє у вівторок CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника з Білого дому.

«США бачать ознаки того, що Іран готується незабаром завдати ударів по Ізраїлю із застосуванням балістичних ракет», — наводить телеканал слова офіційної особи.

Чиновник зазначив, що Іран зіткнеться із серйозними наслідками в разі прямих ударів по Ізраїлю.

Обстановка на Близькому Сході залишається напруженою. З початку минулого тижня Ізраїль активно завдає авіаударів по півдню Лівану й Бейруту, знищуючи інфраструктуру «Хезболли». Армія оборони Ізраїлю заявила про початок обмежених наземних рейдів проти об’єктів «Хезболли» в прикордонному районі на півдні Лівану.